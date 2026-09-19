"Pandoro Gate", Fabio Maria Damato: "Con Chiara Ferragni oggi non ho alcun rapporto, dopo le dimissioni ho sofferto di depressione"

"È stato difficile ricominciare a lavorare. Chi mi ha sempre stimato mi ha porto una mano, mi hanno aiutato a superare la depressione che ho avuto per diversi mesi e che non mi faceva alzare dal letto. Oggi vado avanti con la consapevolezza che quella magia, quella favola sarà difficilmente replicabile. Purtroppo il successo non è per sempre, arriva, lo costruisci ma ogni tanto devi fermarti a capire cosa sta succedendo con la consapevolezza che può anche finire. Per noi è finito molto violentemente e mi dispiace che mio padre non sia riuscito ad assistere alla fine del processo" aggiunge.