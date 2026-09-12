Valentina Ferragni: "Abbiamo avuto paura che Chiara potesse fare gesti assurdi"

Durante la stessa intervista Valentina ha parlato anche della sua vita sentimentale, confermando ufficialmente la fine della relazione con Matteo Napolitano. I due avevano anche preso in considerazione l'idea di andare a vivere insieme, ma la loro storia si è conclusa. "Non è sbagliato lasciare andare qualcuno se la tua idea di vita è un'altra", ha spiegato Ferragni, raccontando di aver scelto di interrompere una relazione alla quale era molto legata perché aveva capito che quella persona non avrebbe potuto darle ciò di cui aveva bisogno. Valentina ha sottolineato di non voler rinunciare alle proprie aspettative per accontentarsi di una relazione. Ha spiegato di essersi scelta, di sapere cosa vuole e di non voler scendere a compromessi sul proprio futuro.