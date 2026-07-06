Chiara Ferragni, le foto della vacanza di coppia con José Hernandez in Grecia
© Instagram | Le vacanze di Chiara Ferragni in Grecia
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La scrittrice ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale durante un soggiorno sull'isola: "Spero che l’ematoma passi presto"
Marina Di Guardo, paura per la mamma di Chiara Ferragni: incidente in Sicilia © Instagram
Momenti di paura per Marina Di Guardo. La scrittrice, mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale durante un suo recente soggiorno in Sicilia. A spiegare il motivo della sua temporanea assenza da Instagram e dai social è stata lei stessa, condividendo con i follower quanto accaduto e rassicurando tutti sulle sue condizioni.
Secondo il racconto di Di Guardo, l’incidente è avvenuto la scorsa settimana mentre si trovava in auto con alcuni amici. A provocare l’impatto sarebbe stato un trattore che, provenendo da un sentiero di campagna, si sarebbe immesso improvvisamente sulla strada proprio mentre transitava la vettura su cui viaggiava la scrittrice.
Marina Di Guardo ha voluto condividere l’episodio direttamente con chi la segue, anche per spiegare il silenzio degli ultimi giorni. Nella storia pubblicata su Instagram, la scrittrice ha mostrato i segni dell’incidente e ha parlato dello spavento vissuto. L’auto, stando al suo racconto, procedeva a velocità moderata: un dettaglio che avrebbe contribuito a limitare le conseguenze dell’impatto.
La mamma di Chiara Ferragni ora sta bene, ma l’incidente le ha lasciato un evidente ematoma. "Spero che l’ematoma passi presto", ha scritto, lasciando intendere che, oltre ai segni fisici, ci sia stato anche un forte contraccolpo emotivo. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione dei follower, che si sono stretti attorno a lei con messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
Le condizioni della scrittrice non destano particolare preoccupazione ma resta lo spavento per un episodio improvviso e potenzialmente pericoloso, avvenuto durante un periodo che doveva essere di relax in Sicilia. Marina Di Guardo ha scelto di raccontarlo senza toni drammatici, ma con la volontà di rassicurare chi aveva notato la sua assenza dai social.
Per la famiglia Ferragni, come sempre super seguita anche nei momenti privati, la notizia ha inevitabilmente suscitato apprensione. La stessa Di Guardo, però, ha lasciato intendere che il peggio sia ormai alle spalle: servirà solo un po’ di tempo perché passino i segni dell’incidente e lo spavento.
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