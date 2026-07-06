La mamma di Chiara Ferragni ora sta bene, ma l’incidente le ha lasciato un evidente ematoma. "Spero che l’ematoma passi presto", ha scritto, lasciando intendere che, oltre ai segni fisici, ci sia stato anche un forte contraccolpo emotivo. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione dei follower, che si sono stretti attorno a lei con messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.