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© Instagram |  Le vacanze di Chiara Ferragni in Grecia
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Viaggio romantico

Chiara Ferragni, le foto della vacanza di coppia con José Hernandez in Grecia

L'influencer si è concessa un periodo di relax e divertimento insieme al manager colombiano che frequenta ormai da alcuni mesi

30 Giu 2026 - 13:44
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