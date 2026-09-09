Chiara Ferragni incontra la "suocera" in Colombia: le foto
© Instagram | Chiara Ferragni in Colombia
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A volte basta una vecchia fotografia per riportare a galla una storia rimasta nascosta per anni in un angolo della memoria. È quello che è successo a Chiara Ferragni, che ha ritrovato uno scatto di quando aveva appena 10 anni e ha deciso di mostrarlo ai suoi follower su Instagram. Nella foto, con un cappellino giallo, il costume azzurro e un cerotto arancione a coprirle quasi completamente il naso, c’è il ricordo di una vacanza alle Hawaii diventata improvvisamente turbolenta. Un episodio che, come ha raccontato lei stessa, avrebbe lasciato un segno anche sul suo volto.
"Il momento più cool della mia vita", ha ironizzato Chiara Ferragni ricordando sui propri account social quella giornata. Da bambina, come si vede nella foto, si era infatti rotta il naso mentre faceva bodysurf a Maui. L’incidente aveva richiesto un intervento chirurgico, affrontato direttamente alle Hawaii. "Ho dovuto subire un intervento e per questo ora il mio naso è un po’ storto", ha spiegato l’imprenditrice digitale, collegando così un dettaglio del suo aspetto attuale a una vicenda dell’infanzia.
Una confessione arrivata quasi per caso, dopo il ritrovamento della fotografia, che ha raccolto rapidamente oltre 38mila like e numerosi messaggi d'affetto. Tra i commenti è comparsa anche un’altra osservazione ironica di Ferragni: "Adesso assomiglio tantissimo a Leo".
La fotografia ha inevitabilmente riacceso la memoria anche delle persone che quel momento lo avevano vissuto da vicino. Valentina Ferragni ha commentato con un semplice "Che ricordi", mentre Francesca, l'altra sorella, ha scelto di scherzare sul proprio ruolo nella disavventura: "Salvata dalle onde dalla tua sister Franci". Un modo leggero per tornare con la mente a una giornata evidentemente rimasta impressa nella storia della famiglia.
Anche Marina Di Guardo, mamma di Chiara, ha partecipato al piccolo viaggio nel passato con un "Ricordo bene quei momenti...", accompagnato da numerose emoji tra lacrime e cuori. È così che un vecchio scatto è diventato l’occasione per raccontare un episodio curioso dell’infanzia di Chiara Ferragni.
© Instagram | Chiara Ferragni in Colombia
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