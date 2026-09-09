A volte basta una vecchia fotografia per riportare a galla una storia rimasta nascosta per anni in un angolo della memoria. È quello che è successo a Chiara Ferragni, che ha ritrovato uno scatto di quando aveva appena 10 anni e ha deciso di mostrarlo ai suoi follower su Instagram. Nella foto, con un cappellino giallo, il costume azzurro e un cerotto arancione a coprirle quasi completamente il naso, c’è il ricordo di una vacanza alle Hawaii diventata improvvisamente turbolenta. Un episodio che, come ha raccontato lei stessa, avrebbe lasciato un segno anche sul suo volto.