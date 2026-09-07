La speranza, ha aggiunto, è soprattutto che il cagnolino abbia una famiglia e che qualcuno possa riconoscerlo attraverso le fotografie diffuse online. La descrizione dell'animale è particolarmente positiva: Ferragni lo ha definito "dolcissimo e super bravo con i bambini", raccontando anche che la figlia Vittoria si era già affezionata a lui.