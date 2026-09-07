Chiara Ferragni incontra la "suocera" in Colombia: le foto
© Instagram | Chiara Ferragni in Colombia
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L'imprenditrice digitale ha incontrato il quattrozampe durante una gita nel Pavese. L'animale, privo di elementi identificativi, è stato portato da un veterinario
L'appello di Chiara Ferragni su Instagram © Instagram
Un incontro casuale si è trasformato in un appello sui social per Chiara Ferragni. Durante un soggiorno a Casteggio, nel Pavese, l'imprenditrice digitale si è infatti trovata davanti a un cagnolino entrato nella casa di alcuni amici. L'animale, in buone condizioni e molto socievole, era però senza collare e senza microchip, rendendo più difficile risalire alla sua famiglia. Ferragni ha quindi deciso di portarlo alla clinica veterinaria Croce Azzurra di Casteggio, nella speranza che possa essere identificato e ricondotto ai suoi proprietari.
Ferragni si trovava nel Pavese dopo aver partecipato alle nozze di una cara amica a Portofino quando il cagnolino ha fatto la sua comparsa nella casa degli amici che la stavano ospitando. L'assenza di elementi utili per identificarne il proprietario ha spinto l'imprenditrice digitale ad accompagnarlo in una struttura veterinaria. "Oggi a Casteggio a casa di amici è entrato questo cagnolino senza collare e microchip, l'abbiamo portato qui e speriamo davvero ritrovi i suoi padroni", ha raccontato Ferragni sui social, pubblicando anche una fotografia scattata insieme al personale della clinica.
In un secondo momento, l'imprenditrice ha condiviso un selfie nel quale tiene il cane tra le braccia, spiegando che il collare visibile nelle immagini non era quello con cui l'animale era arrivato. "Il collare è stato messo dalle veterinarie", ha precisato Ferragni.
La speranza, ha aggiunto, è soprattutto che il cagnolino abbia una famiglia e che qualcuno possa riconoscerlo attraverso le fotografie diffuse online. La descrizione dell'animale è particolarmente positiva: Ferragni lo ha definito "dolcissimo e super bravo con i bambini", raccontando anche che la figlia Vittoria si era già affezionata a lui.
L'attenzione riservata al cagnolino non sorprende considerando il rapporto che Ferragni ha sempre avuto con gli animali. Nella sua famiglia oggi c'è Paloma, una golden retriever, che fa parte della sua vita quotidiana. Prima di lei c'era stata Matilda, il bulldog francese che per 13 anni è stata una presenza costante accanto all'imprenditrice digitale e alla sua famiglia.
Proprio poche settimane fa Ferragni aveva dedicato un messaggio a Matilda in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa. L'imprenditrice aveva raccontato sui social come il figlio Leo avesse inserito il cane in un disegno della famiglia: "Tre anni fa abbiamo perso la nostra amata Matilda. E così Leo l'ha disegnata nel nostro disegno di famiglia: sempre lì a proteggerci dalla sua piccola nuvola. Ti amiamo tanto e ci manchi molto".
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