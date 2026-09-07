l'"incontro" durante una gita nel Pavese

Chiara Ferragni animalista provetta: salva un cane senza microchip | L'appello social per ritrovare i proprietari

L'imprenditrice digitale ha incontrato il quattrozampe durante una gita nel Pavese. L'animale, privo di elementi identificativi, è stato portato da un veterinario

07 Set 2026 - 14:38
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
L'appello di Chiara Ferragni su Instagram © Instagram

L'appello di Chiara Ferragni su Instagram © Instagram

Un incontro casuale si è trasformato in un appello sui social per Chiara Ferragni. Durante un soggiorno a Casteggio, nel Pavese, l'imprenditrice digitale si è infatti trovata davanti a un cagnolino entrato nella casa di alcuni amici. L'animale, in buone condizioni e molto socievole, era però senza collare e senza microchip, rendendo più difficile risalire alla sua famiglia. Ferragni ha quindi deciso di portarlo alla clinica veterinaria Croce Azzurra di Casteggio, nella speranza che possa essere identificato e ricondotto ai suoi proprietari.

Leggi anche

Chiara Ferragni attaccata all'ossigeno sulle Ande: "Il corpo non rispondeva più"

Chiara Ferragni svela il ritocco di cui si è pentita: "L'ho fatto sciogliere"

Il cagnolino trovato a casa degli amici

 Ferragni si trovava nel Pavese dopo aver partecipato alle nozze di una cara amica a Portofino quando il cagnolino ha fatto la sua comparsa nella casa degli amici che la stavano ospitando. L'assenza di elementi utili per identificarne il proprietario ha spinto l'imprenditrice digitale ad accompagnarlo in una struttura veterinaria. "Oggi a Casteggio a casa di amici è entrato questo cagnolino senza collare e microchip, l'abbiamo portato qui e speriamo davvero ritrovi i suoi padroni", ha raccontato Ferragni sui social, pubblicando anche una fotografia scattata insieme al personale della clinica.

Il collare è stato messo dalle veterinarie

 In un secondo momento, l'imprenditrice ha condiviso un selfie nel quale tiene il cane tra le braccia, spiegando che il collare visibile nelle immagini non era quello con cui l'animale era arrivato. "Il collare è stato messo dalle veterinarie", ha precisato Ferragni.

Leggi anche
Chiara Ferragni

Chiara Ferragni replica alle critiche sul suo corpo: "Sto ingrassando perché sono felice"

Due foto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni al saggio di danza di Vittoria con fiori arcobaleno

La speranza, ha aggiunto, è soprattutto che il cagnolino abbia una famiglia e che qualcuno possa riconoscerlo attraverso le fotografie diffuse online. La descrizione dell'animale è particolarmente positiva: Ferragni lo ha definito "dolcissimo e super bravo con i bambini", raccontando anche che la figlia Vittoria si era già affezionata a lui.

Google Preferred Site

Paloma è il cane che vive oggi con Ferragni

 L'attenzione riservata al cagnolino non sorprende considerando il rapporto che Ferragni ha sempre avuto con gli animali. Nella sua famiglia oggi c'è Paloma, una golden retriever, che fa parte della sua vita quotidiana. Prima di lei c'era stata Matilda, il bulldog francese che per 13 anni è stata una presenza costante accanto all'imprenditrice digitale e alla sua famiglia.

Leggi anche

Chiara Ferragni, auguri speciali a José Hernandez: la sorpresa di mezzanotte conquista i fan

Chiara Ferragni sul red carpet di Cannes

Il ricordo di Matilda a tre anni dalla scomparsa

 Proprio poche settimane fa Ferragni aveva dedicato un messaggio a Matilda in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa. L'imprenditrice aveva raccontato sui social come il figlio Leo avesse inserito il cane in un disegno della famiglia: "Tre anni fa abbiamo perso la nostra amata Matilda. E così Leo l'ha disegnata nel nostro disegno di famiglia: sempre lì a proteggerci dalla sua piccola nuvola. Ti amiamo tanto e ci manchi molto".

Chiara Ferragni incontra la "suocera" in Colombia: le foto

1 di 10
© Instagram | Chiara Ferragni in Colombia
© Instagram | Chiara Ferragni in Colombia
© Instagram | Chiara Ferragni in Colombia

© Instagram | Chiara Ferragni in Colombia

© Instagram | Chiara Ferragni in Colombia

Ti potrebbe interessare

videovideo
chiara ferragni

Sullo stesso tema