Damato parla della rottura con Chiara Ferragni: "Ho sofferto di depressione per mesi"

Fabio Maria Damato © Instagram
Per la prima volta in televisione, Fabio Maria Damato (42 anni) racconta la sua versione. L'ex braccio destro di Chiara Ferragni è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 19 settembre, in un'intervista esclusiva in cui ripercorre il proprio ruolo nella vicenda del Pandoro Gate e i mesi che ne sono seguiti. Una scelta meditata a lungo, spiega: "Fino a ora ho scelto di essere fedele alla mia discrezione, ma questa è anche la mia storia ed è giusto che anch'io mi difenda e che racconti la mia versione".
Con Chiara Ferragni nessun contatto: "Non c'è più un rapporto"
Il legame professionale e personale che per anni lo ha reso l'uomo più vicino all'imprenditrice digitale si è interrotto e, per ora, non è stato ricucito. "No, non c'è più un rapporto", dice Damato a Verissimo. "Penso che quando si rompe un legame con qualcuno con il quale hai condiviso così tanto, poi è difficile recuperarlo, serve tempo". Quanto a cosa le direbbe oggi, la risposta somiglia a un bilancio: "Nessuno è pronto per una tempesta del genere e ognuno reagisce a suo modo. Però è fondamentale guardarsi intorno e capire veramente chi sono le persone che sono state corrette e chi non è mai stato d'aiuto". E ammette un errore di fondo: aver pensato che dei rapporti professionali "potessero anche essere dei rapporti d'amicizia".
I mesi bui: "Non volevo alzarmi dal letto"
La parte più dura del racconto riguarda quello che è successo lontano dalle copertine. "Ho sofferto di depressione per diversi mesi", confida. "Mi sentivo braccato, vedevo le mie immagini passare in televisione, avevo le telecamere sotto casa, a un certo punto non ho avuto più forza, non volevo alzarmi dal letto. È stato un momento tanto buio".
Fedez, "The Ferragnez" e le iniziative contestate
Sul rapporto con Fedez, Damato parla di contatti "totalmente di circostanza": "L'ho rispettato come marito del mio capo e ho sempre tenuto molto a mente quali fossero i limiti da non valicare". Dal reality "The Ferragnez" dice di essere rimasto fuori: non ne capiva i confini e non lo riteneva corretto per Ferragni.
Prende le distanze anche dalla festa al supermercato finita al centro delle polemiche: "Ero venuto a sapere di questa festa e avevo consigliato di non farla". E sul video con la tuta grigia: "Io avrei fatto qualcosa di molto diverso, avrei spiegato meglio le dinamiche dell'iniziativa. Probabilmente il pubblico avrebbe gradito sentire delle scuse".