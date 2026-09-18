Damato parla della rottura con Chiara Ferragni: "Ho sofferto di depressione per mesi"

Il legame professionale e personale che per anni lo ha reso l'uomo più vicino all'imprenditrice digitale si è interrotto e, per ora, non è stato ricucito. "No, non c'è più un rapporto", dice Damato a Verissimo. "Penso che quando si rompe un legame con qualcuno con il quale hai condiviso così tanto, poi è difficile recuperarlo, serve tempo". Quanto a cosa le direbbe oggi, la risposta somiglia a un bilancio: "Nessuno è pronto per una tempesta del genere e ognuno reagisce a suo modo. Però è fondamentale guardarsi intorno e capire veramente chi sono le persone che sono state corrette e chi non è mai stato d'aiuto". E ammette un errore di fondo: aver pensato che dei rapporti professionali "potessero anche essere dei rapporti d'amicizia".