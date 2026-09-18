Al centro della nuova stagione di "Verissimo" - in onda il sabato e la domenica alle 16 e 30 su Canale 5 - le storie e i racconti inediti dei protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e dell'attualità. Nella puntata di sabato, Silvia Toffanin accoglie Riccardo Scamarcio, premiato come migliore attore all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione “Orizzonti”, per il film “I figli della scimmia”, e Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, che parlerà per la prima volta in televisione della sua storia e racconterà la sua verità sul cosiddetto “Pandoro gate”. Inoltre: prima intervista televisiva per Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti. In studio lo scrittore Mauro Corona, fresco di pubblicazione di un libro molto intenso, dal titolo “Felice” e Sabrina Soussi, tra le protagoniste dell’ultima edizione di “Temptation Island”.