Bastian Muller e l'ironia con Ilary Blasi sulla luna di miele in cantiere

Ilary Blasi, 45 anni, e Bastian Muller, 35, hanno appena celebrato il loro matrimonio, ma la vita professionale li ha già riportati su strade diverse. Dopo le nozze celebrate il 13 settembre a Villa Cimbrone, a Ravello, la conduttrice è tornata a Roma per prepararsi alla nuova edizione del "Grande Fratello Vip", mentre l'imprenditore tedesco è rientrato in Germania per occuparsi delle aziende di famiglia. Nelle storie pubblicate su Instagram hanno ironizzato sulla situazione.