Bastian Muller e l'ironia con Ilary Blasi sulla luna di miele in cantiere

Ilary Blasi, 45 anni, e Bastian Muller, 35, hanno appena celebrato il loro matrimonio, ma la vita professionale li ha già riportati su strade diverse. Dopo le nozze celebrate il 13 settembre a Villa Cimbrone, a Ravello, la conduttrice è tornata a Roma per prepararsi alla nuova edizione del "Grande Fratello Vip", mentre l'imprenditore tedesco è rientrato in Germania per occuparsi delle aziende di famiglia. Nelle storie pubblicate su Instagram hanno ironizzato sulla situazione.
La storia di Ilary Blasi
Il rinvio del viaggio di nozze
Blasi è infatti impegnata con il ritorno in prima serata su Canale 5: dal 17 settembre torna a condurre la nuova edizione del "Grande Fratello Vip". Anche Bastian ha ripreso immediatamente i propri impegni professionali in Germania, dove segue i cantieri legati alla sua attività.
I due hanno scelto di ironizzare proprio sulla mancata partenza per il viaggio di nozze attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. Muller ha mostrato una parte della propria giornata lavorativa, inquadrando i grandi macchinari utilizzati per le perforazioni profonde, la costruzione e la manutenzione dei pozzi e dei sistemi di pompaggio. Blasi ha invece fotografato il copione del "Grande Fratello Vip" che stava studiando in vista del ritorno alla diretta.
Ilary: "Non potevo essere più felice"
Parlando del matrimonio al settimanale Chi, la conduttrice aveva raccontato di essere particolarmente felice e serena. Per Blasi, sposarsi una seconda volta significa affrontare l'unione con una consapevolezza diversa, legata anche all'età e all'esperienza maturata. "Mi piace l'idea di sposarmi, l'idea di questa unione che è un progetto, è qualcosa in più", aveva spiegato, sottolineando il valore che attribuisce alla nuova fase della propria vita sentimentale.
Il ritorno al "Grande Fratello Vip"
A pochi giorni dalle nozze, Blasi è quindi tornata al lavoro con il reality di Canale 5. Tra i concorrenti annunciati figurano Alex Belli, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Carmen Di Pietro, Moreno Morello, Michelle Masullo, Simone Annicchiarico, Marina La Rosa, Megan Ria, Andreas Muller, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Giulia Provvedi.
Al suo fianco ci saranno ancora una volta Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Blasi ha spiegato di considerare il "Grande Fratello Vip" quasi come una seconda casa e ha raccontato di essere contenta di poter tornare alla conduzione a poca distanza dalla finale della precedente edizione, vinta da Alessandra Mussolini.
Una coppia abituata alla distanza
Il rinvio della luna di miele si inserisce in una gestione della relazione a distanza che per Blasi e Muller non rappresenta una novità. La conduttrice aveva già spiegato prima delle nozze che Bastian non sarebbe andato a vivere a Roma, perché impegnato nella gestione dell'azienda di famiglia in Germania.
I due hanno quindi mantenuto una routine precisa: Muller raggiunge Roma nei fine settimana, mentre Blasi si reca in Germania una volta al mese. La conduttrice ha raccontato di trascorrere dal lunedì al giovedì con i figli e di incontrare poi il compagno, definendo ormai consolidata questa organizzazione. Blasi ha inoltre spiegato di essersi costruita una propria quotidianità anche quando si trova in Germania. Ha raccontato di avere ormai i suoi punti di riferimento e i suoi ristoranti preferiti, sottolineando anche la presenza di molti italiani.