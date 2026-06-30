Arena di Verona: tutte le foto dello spettacolo di chiusura delle Olimpiadi
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La campionessa azzurra, pronipote della leggendaria attrice del cinema italiano Gina Lollobrigida, aveva lasciato intendere già nei mesi scorsi il desiderio di allargare la famiglia. Ora è arrivata la conferma
Francesca Lollobrigida incinta © Instagram
Un nuovo capitolo personale si apre per Francesca Lollobrigida, protagonista del pattinaggio di velocità italiano e reduce da una stagione sportiva di altissimo livello. La campionessa azzurra ha infatti annunciato di essere in attesa del secondo figlio, condividendo la notizia sui social con immagini che hanno subito fatto il giro del web, tra affetto familiare e simboli di una nuova fase della sua vita.
La conferma della dolce attesa è arrivata a mezzogiorno del 30 giugno attraverso un post pubblicato sulla pagina Instagram di Verissimo. Francesca Lollobrigida, già madre del piccolo Tommaso nato nel 2023, aspetta dunque il suo secondo figlio insieme al marito Matteo Angeletti.
La campionessa aveva lasciato intendere già nei mesi scorsi il desiderio di allargare la famiglia, e ora la notizia diventa ufficiale, confermando un percorso personale che procede di pari passo con la sua carriera sportiva.
A raccontare la gravidanza sono stati due scatti particolarmente significativi. Nel primo, Lollobrigida appare seduta su un tronco in riva al mare, con la tuta della nazionale italiana di pattinaggio e il pancione ben visibile, mentre mostra una mini maglia azzurra pensata per il futuro arrivo.
Il secondo scatto, in bianco e nero, ha rapidamente conquistato l'attenzione del pubblico: il piccolo Tommaso bacia teneramente il pancione della madre, accompagnato dalla frase "Promosso a fratello maggiore". Un'immagine che sintetizza il passaggio di una nuova fase familiare.
La gravidanza arriva a pochi mesi da un risultato sportivo di grande rilievo, con Lollobrigida protagonista ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, dove ha conquistato due ori, confermandosi tra le atlete italiane più vincenti della disciplina.
Nel corso del tempo la pattinatrice ha più volte raccontato la propria esperienza di madre e atleta, anche attraverso un lavoro accademico dedicato proprio al rapporto tra maternità e sport d'élite, sottolineando la possibilità concreta di conciliare entrambe le dimensioni.
Già in una precedente intervista da Verissimo, Lollobrigida aveva spiegato di sentire il desiderio di un secondo figlio, raccontando come dopo le grandi competizioni olimpiche si fosse nuovamente sentita pronta per un nuovo passo familiare. L'obiettivo dichiarato era quello di regalare a Tommaso un fratello o una sorella, anche in virtù del forte legame che la lega alla propria famiglia d'origine.
Le immagini pubblicate per l'annuncio mostrano anche momenti più quotidiani della sua vita attuale. In una delle foto, la campionessa indossa una tuta da gara abbinata a pattini dal design particolare, mentre tiene in mano una tutina per neonato. L'altra immagine, come detto, è dedicata al figlio Tommaso e al suo gesto affettuoso verso il pancione.
In questi giorni, la famiglia si trova in vacanza a Vieste insieme al marito Matteo Angeletti, che ha recentemente compiuto 39 anni, e al piccolo Tommaso, che ha festeggiato il suo terzo compleanno il 26 maggio.
L'annuncio ha immediatamente raccolto numerosi messaggi di auguri e congratulazioni da parte del mondo dello sport e non solo. Tra le prime a commentare figurano la schermitrice Arianna Errigo, anche lei madre di due gemelli, e l'influencer Beatrice Valli, madre di quattro figli, che hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla campionessa in questo nuovo momento della sua vita.
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