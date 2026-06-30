L'annuncio ha immediatamente raccolto numerosi messaggi di auguri e congratulazioni da parte del mondo dello sport e non solo. Tra le prime a commentare figurano la schermitrice Arianna Errigo, anche lei madre di due gemelli, e l'influencer Beatrice Valli, madre di quattro figli, che hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla campionessa in questo nuovo momento della sua vita.