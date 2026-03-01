Francesca Lollobrigida: "Ora il mio obiettivo principale è allargare la famiglia"
Ospite a "Verissimo" la regina del pattinaggio di velocità: "Ho creato un equilibrio con i miei due ruoli, e mi piace davvero tanto"
© Da video
Dopo aver conquistato due ori olimpici nei 3000 e nei 5000 metri nel pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026, Francesca Lollobrigida - ospite a "Verissimo" - racconta quali sono i prossimi passi che compierà nella sua vita. "Adesso il mio obiettivo principale è quello di allargare la famiglia", ha detto la regina dello speed skating.
"Come mi sentivo pronta dopo Pechino, mi sento pronta anche adesso. Voglio dare un fratellino a Tommaso: io non sono figlia unica e il rapporto che ho con mia sorella è bellissimo, quando ho scoperto che era un maschietto mi è scesa una lacrimuccia. Desidero una femmina", ha spiegato Francesca Lollobrigida.
E sull'essere madre Francesca Lollobrigida ha aggiunto: "Sono cambiata caratterialmente da quando c'è Tommaso. Mio marito dice che per me non esistono curve, anche se ogni tanto qualcuna devo prenderla, come nel pattinaggio. Mi sento maturata: la mattina quando mi sveglio sono una mamma ma quando entro in pista mi concentro veramente il 200% e l'allenamento è più proficuo. Sono riuscita a creare un equilibrio con i miei due ruoli, non da sola ovviamente, e mi piace davvero tanto".