Francesca Lollobrigida: "Ora il mio obiettivo principale è allargare la famiglia"

"Come mi sentivo pronta dopo Pechino, mi sento pronta anche adesso. Voglio dare un fratellino a Tommaso: io non sono figlia unica e il rapporto che ho con mia sorella è bellissimo, quando ho scoperto che era un maschietto mi è scesa una lacrimuccia. Desidero una femmina", ha spiegato Francesca Lollobrigida.