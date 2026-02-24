La rivincita della pasta: dopo le Olimpiadi esplode la passione per il simbolo d’Italia

Dopo le Olimpiadi, l’Italia non ha festeggiato solo medaglie e record personali. Ha riscoperto, e rilanciato, uno dei suoi simboli più amati: la pasta. Complice l’entusiasmo collettivo, le immagini degli atleti che celebravano le vittorie con un piatto fumante e le dichiarazioni ironiche sul “carburante tricolore”, la passione per spaghetti, rigatoni, paccheri e fusilli è esplosa ben oltre le tavole di casa. Secondo le prime rilevazioni di settore, nelle settimane successive ai Giochi si è registrato un aumento significativo dei consumi domestici. Ma il fenomeno non si limita ai numeri: è culturale, sociale, persino emotivo. La pasta è tornata al centro delle conversazioni, dei social network e delle cucine di ristoranti e trattorie, reinterpretata, celebrata, fotografata.