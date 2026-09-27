Orietta Berti sulla scomparsa della nipote: "Un momento difficile, ha vissuto in casa nostra"

Ospite a "Verissimo" Orietta Berti racconta dei momenti difficili che ha dovuto affrontare insieme a suo marito Osvaldo e ricorda il momento in cui è venuta a mancare la loro nipotina. "Quando Oriettina se ne è andata per noi è stato davvero un dolore immenso. Per molti anni ha vissuto anche in casa nostra perché la sua mamma e il suo papà lavoravano e quindi lei stava con la nonna materna" racconta la cantante commossa a Silvia Toffanin.