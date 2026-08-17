The Rock ci prova anche con la musica: ecco "Your Dad"

Quello forse era troppo per l'attore, che ha avuto un rapporto complesso con suo padre: "Ti ringrazio per avermela mandata, ma non sono ancora pronta a cantarla a mio padre. Non ci riesco proprio", avrebbe detto The Rock a Tongi e insieme i due avrebbero trasformato l'intero lavoro in un'ode al rapporto padre-figlia. Il risultato è un vero affare di famiglia se consideriamo che proprio la moglie dell'ex lottatore è stata la prima a spingere perché Oceania venisse promossa anche attraverso un album, addirittura già dai tempi in cui era solo un cartone animato. Magari sull'intonazione c'è ancora da lavorare ("Mi piace sempre dire che canto col cuore, e canto in tonalità che non esistono. Quindi è una bella combinazione") ma i semi di una nuova carriera sono stati gettati e il signor e la signora The Rock possono vantarsi intanto di aver dato insieme i natali... a un disco.