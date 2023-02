Dwayne Johnson, la madre ha un grave incidente: "Sopravvissuta... è stato un miracolo"

"Sopravviverà e continuerà a essere monitorata. Questa donna è sopravvissuta al cancro ai polmoni, a un matrimonio difficile, allo scontro frontale con un guidatore ubriaco e al tentato suicidio. È una sopravvissuta, in un modo che rende reali angeli e miracoli", scrive nel lungo post The Rock, 50 anni. "(...) Mi è rimasto un genitore, quindi se avete ancora vostra madre e vostro padre assicuratevi di abbracciarli forte, perché non si sa mai quando si riceverà quella chiamata alle 3 del mattino che non vorremmo mai ricevere...", conclude il divo americano, che ha anche ringraziato la polizia e i vigili del fuoco di Los Angeles per averla aiutata e per avergli raccontato quello che era successo al telefono.

La madre dell'attore, Ata Johnson, 74 anni,

è stata coinvolta nel terrificante incidente mercoledì sera a Los Angeles. Il padre di Dwayne, Rocky Johnson, è morto nel 2020 all'età di 75 anni.



Le reazioni dei follower Nello scatto si vede la carrozzeria dell'Escalade totalmente accartocciata. Molti dei 361 milioni di follower dell'attore hanno reagito allo scatto postato con frasi d'incoraggiamento e di vicinanza: "Sono contento che stia bene! Invierà vibrazioni curative", ha commentato uno, mentre un altro ha scritto: "Nelle mie preghiere per una pronta guarigione". Altri si sono commiserati con la star per la perdita di un genitore. "So come ci si sente ad aver perso mia madre a causa del cancro l'anno scorso", ha reagito un fan. "Mi mancano i nostri discorsi e la sua risata, ma soprattutto mi manca lei. Sono contento che tua madre stia bene".



L'adolescenza e il rapporto con la madre A Natale 2021 la star del cinema aveva regalato alla madre, a cui è moto affezionato, una Cadillac nuova di zecca: "Questo mi ha fatto sentire bene" aveva scritto Johnson in un post. "Oggi ho sorpreso mia mamma con una macchina nuova per Natale. Era scioccata. Ha fatto un brutto ma bel pianto. Poi quando i suoi nipotini l'hanno raggiunta in macchina. Era sopraffatta dalla gioia pura. Diavolo, anche Hobbs, il mio cane voleva sbirciare nella macchina con il suo nuovo pollo di Natale. Sono così grato di poter fare questo tipo di cose per mia madre, che ha avuto una vita infernale. Non lo do per scontato. Neanche lei. Buon Natale mamma, goditi la tua nuova macchina!!! E i tuoi dischi di Elvis. Ti vogliamo bene. Meriti molto di più". L'auto con cui la donna ha avuto l'incidente non è però la stessa.





Durante la sua infanzia Dwayne Johnson ha vissuto molti momenti difficili che ha spesso raccontato sui social: si è trasferito diverse volte, vivendo con i suoi genitori in povertà. In fase adolescenziale è stato un teenager problematico ed è anche stato arrestato più volte. Ha trascorso alcuni anni alle Hawaii, di cui era originaria sua madre, e proprio qui iniziò a esplorare alcune tendenze delinquenziali dalle quali si porta dietro da anni un grande senso di colpa.