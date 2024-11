Torna Vaiana e "Oceania 2" è subito in testa al box office

La barriera corallina che Vaiana aveva superato nel 2016 in "Oceania", navigando verso l'ignoto contro i divieti paterni, continua a starle stretta anche nel sequel "Oceania 2", appena arrivato nelle sale italiane. Ma non solo. Anche il successo al botteghino. Il 63esimo Classico Disney ha infatti debuttato in testa al box office italiano con ben 880mila euro e oltre 129mila spettatori. Un bel salto se pensiamo che il primo film ottenne 220mila euro al day one, il 22 dicembre 2016 (conquistando alla fine 14,3 milioni di euro). Anche negli Stati Uniti la partenza del nuovo viaggio di Vaiana e Maui è stata da record al box office, segnando la più grande apertura di sempre in termini di anteprime del Giorno del Ringraziamento.