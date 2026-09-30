Un altro capitolo molto seguito della sua vita privata è stato quello con Tim Burton. I due si sono incontrati nel 2022 al Lumière Film Festival e hanno ufficializzato la relazione l'anno successivo. Bellucci aveva parlato del regista con parole molto affettuose, definendo quell'incontro qualcosa di raro. La relazione è terminata nel 2025, con un annuncio caratterizzato dalla volontà di mantenere rispetto e discrezione. Nel 2026 Bellucci è tornata sull'argomento spiegando la propria visione dei rapporti che finiscono: "L'importante è uscire arricchiti dal tempo trascorso insieme".