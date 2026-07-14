LA SORELLINA DI DEVA

Léonie Cassel, debutto da top sotto lo sguardo di mamma Monica Bellucci

Esordio in grande stile per la secondogenita dell'attrice italiana, astro in ascesa della moda sulle orme della sorella maggiore

14 Lug 2026 - 23:28
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Monica Bellucci nel front row della sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina e la sua secondogenita Léonie Cassel al suo debutto in passerella (foto dall'account Instagram ufficiale @dolcegabbana e dal sito ufficiale della maison) © Instagram/sito ufficiale

Monica Bellucci nel front row della sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina e la sua secondogenita Léonie Cassel al suo debutto in passerella (foto dall'account Instagram ufficiale @dolcegabbana e dal sito ufficiale della maison) © Instagram/sito ufficiale

Di cognome fa Cassel e ha un viso familiare. Mora come la sua mamma e sua sorella maggiore, stesse labbra carnose di entrambe, portamento sicuro e un leggero broncio à la parisienne che la rende irresistibile. Léonie Cassel è stata la rivelazione della sfilata più importante per Dolce&Gabbana, quella dedicata alle creazioni di Alta Moda che è andata in scena quest’anno a Taormina. 

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Chi è Leonie Cassel, figlia d’arte e modella in ascesa

 Nata a Roma, la secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha sedici anni - come Athena Accorsi Casta, come lei "figlia d'arte" di una coppia di attori italo-francese e collega di sfilate -, parla cinque lingue, ha avuto la sua prima copertina nella scorsa primavera e il debutto con una maison a cui è molto legata anche sua madre. Monica Bellucci sedeva infatti in prima fila (accanto a Jennifer Lopez) e ha subito sostenuto l'ingresso in passerella della sua seconda figlia rilanciando delle storie su Instagram. Léonie ha aperto la sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda in un maestoso abito monospalla nero ricoperto di fiori multicolor e stringendo tra le mani rami di nebbiolina azzurra, che andavano ad adornare anche i suoi capelli castani, raccolti in una lunga treccia laterale. "Ho ereditato la calma e l'armonia di mia madre, lo spirito avventuroso di mio padre e la schiettezza di mia sorella", ha sintetizzato nel corso di un'intervista. Della sorella maggiore, Deva Cassel, sta anche seguendo le orme nella moda. 

© sito ufficiale

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Léonie Cassel ha aperto la sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina (foto dal sito ufficiale della maison)

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Il momento d'oro delle "nepo baby"

 Il termine inglese deriva da “nepotism”, nepotismo, e si riferisce a chi ha ottenuto successo grazie ai privilegi, alle agevolazioni, alle connessioni dei suoi genitori famosi. I "nepo baby" sono le figlie e i figli d'arte. Nella moda - oltre alle già citate Deva e Léonie Cassel e Athena Accorsi Casta - sono Kaia Gerber, Lila Moss, Lily Rose Depp, Iris Law, Apple Martin, Leni Klum, Matilde Lucidi (figlia di Bianca Balti).  

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