Léonie Cassel, debutto da top sotto lo sguardo di mamma Monica Bellucci

Nata a Roma, la secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha sedici anni - come Athena Accorsi Casta, come lei "figlia d'arte" di una coppia di attori italo-francese e collega di sfilate -, parla cinque lingue, ha avuto la sua prima copertina nella scorsa primavera e il debutto con una maison a cui è molto legata anche sua madre. Monica Bellucci sedeva infatti in prima fila (accanto a Jennifer Lopez) e ha subito sostenuto l'ingresso in passerella della sua seconda figlia rilanciando delle storie su Instagram. Léonie ha aperto la sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda in un maestoso abito monospalla nero ricoperto di fiori multicolor e stringendo tra le mani rami di nebbiolina azzurra, che andavano ad adornare anche i suoi capelli castani, raccolti in una lunga treccia laterale. "Ho ereditato la calma e l'armonia di mia madre, lo spirito avventuroso di mio padre e la schiettezza di mia sorella", ha sintetizzato nel corso di un'intervista. Della sorella maggiore, Deva Cassel, sta anche seguendo le orme nella moda.