Léonie Cassel, debutto da top sotto lo sguardo di mamma Monica Bellucci

Monica Bellucci nel front row della sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina e la sua secondogenita Léonie Cassel al suo debutto in passerella (foto dall'account Instagram ufficiale @dolcegabbana e dal sito ufficiale della maison) © Instagram/sito ufficiale
Di cognome fa Cassel e ha un viso familiare. Mora come la sua mamma e sua sorella maggiore, stesse labbra carnose di entrambe, portamento sicuro e un leggero broncio à la parisienne che la rende irresistibile. Léonie Cassel è stata la rivelazione della sfilata più importante per Dolce&Gabbana, quella dedicata alle creazioni di Alta Moda che è andata in scena quest’anno a Taormina.
Chi è Leonie Cassel, figlia d’arte e modella in ascesa
Nata a Roma, la secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha sedici anni - come Athena Accorsi Casta, come lei "figlia d'arte" di una coppia di attori italo-francese e collega di sfilate -, parla cinque lingue, ha avuto la sua prima copertina nella scorsa primavera e il debutto con una maison a cui è molto legata anche sua madre. Monica Bellucci sedeva infatti in prima fila (accanto a Jennifer Lopez) e ha subito sostenuto l'ingresso in passerella della sua seconda figlia rilanciando delle storie su Instagram. Léonie ha aperto la sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda in un maestoso abito monospalla nero ricoperto di fiori multicolor e stringendo tra le mani rami di nebbiolina azzurra, che andavano ad adornare anche i suoi capelli castani, raccolti in una lunga treccia laterale. "Ho ereditato la calma e l'armonia di mia madre, lo spirito avventuroso di mio padre e la schiettezza di mia sorella", ha sintetizzato nel corso di un'intervista. Della sorella maggiore, Deva Cassel, sta anche seguendo le orme nella moda.
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Léonie Cassel ha aperto la sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina (foto dal sito ufficiale della maison)
Il momento d'oro delle "nepo baby"
Il termine inglese deriva da “nepotism”, nepotismo, e si riferisce a chi ha ottenuto successo grazie ai privilegi, alle agevolazioni, alle connessioni dei suoi genitori famosi. I "nepo baby" sono le figlie e i figli d'arte. Nella moda - oltre alle già citate Deva e Léonie Cassel e Athena Accorsi Casta - sono Kaia Gerber, Lila Moss, Lily Rose Depp, Iris Law, Apple Martin, Leni Klum, Matilde Lucidi (figlia di Bianca Balti).