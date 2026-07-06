Stile over 50, Monica Bellucci regina dei look morbidi: cosa copiare

La parola chiave è armonia, accompagnata da consapevolezza ed equilibrio. Un guardaroba elegante a cinquant'anni e oltre può essere anche versatile, sapendo puntare sui pezzi giusti. Il segreto non è rincorrere tendenze giovanili e trend del momento ma saper mixare pezzi classici ad altri più freschi e moderni, proprio come insegna Monica Bellucci. Tagli fluidi, abiti stile impero o a trapezio consentono di camuffare i punti critici, i look monocromatici danno slancio alla figura. Le lunghezze ideali per le gonne sono al ginocchio o al polpaccio. I colori neutri danno un tocco di sofisticatezza, così come i tessuti naturali - seta, lino, lana, cotone - comunicano qualità e accuratezza.