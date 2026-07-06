Stile over 50, Monica Bellucci regina dei look morbidi: cosa copiare

Monica Bellucci e lo stile "over 50": i look da copiare
© IPA | Monica Bellucci in total look denim per un evento a Parigi
© IPA | Monica Bellucci in total look denim per un evento a Parigi
Icona di fascino e sensualità senza tempo, i look di Monica Bellucci fondono perfettamente l'allure da diva a una certa versatilità © IPA
Monica Bellucci è rimasta fedele alla sua naturalezza. L'attrice italiana, parigina d'adozione, è considerata un'icona di stile dal fascino che non teme lo scorrere inesorabile del tempo. Con l'età che avanza ha ribadito in più di un'occasione di avere un rapporto sereno: “O invecchi o muori, non ci sono alternative. A 61 anni non sei più al centro dell’attenzione”.
Simbolo di sensualità mediterranea, i look della star sui red carpet fondono perfettamente l'allure da diva a una certa sobrietà. Completi maschili sartoriali e lunghi abiti a sirena: il guardaroba di Monica Bellucci vede una certa predominanza del nero, l'amore per il pizzo e le trasparenze. Tra i "must have" da copiarle spiccano le camicie bianche dal taglio classico, i blazer dalle proporzioni over, pantaloni palazzo, jeans a gamba dritta. A slanciare la sua silhouette a clessidra concorrono i tacchi alti: tra i suoi modelli di scarpe prediletti, spiccano quelli con il plateau.
© IPA | Monica Bellucci in total look denim per un evento a Parigi
© IPA | Monica Bellucci in total look denim per un evento a Parigi
La parola chiave è armonia, accompagnata da consapevolezza ed equilibrio. Un guardaroba elegante a cinquant'anni e oltre può essere anche versatile, sapendo puntare sui pezzi giusti. Il segreto non è rincorrere tendenze giovanili e trend del momento ma saper mixare pezzi classici ad altri più freschi e moderni, proprio come insegna Monica Bellucci. Tagli fluidi, abiti stile impero o a trapezio consentono di camuffare i punti critici, i look monocromatici danno slancio alla figura. Le lunghezze ideali per le gonne sono al ginocchio o al polpaccio. I colori neutri danno un tocco di sofisticatezza, così come i tessuti naturali - seta, lino, lana, cotone - comunicano qualità e accuratezza.