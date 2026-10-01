Addio a Cronos: è morto Conrad Lant, voce e leader dei Venom

È morto a 63 anni Cronos, nato Conrad Lant. Ad annunciare il decesso del cantante e bassista dei Venom è stata la stessa band metal britannica. "I Venom non hanno mai seguito le regole", si legge in un post pubblicato sui social. "Si sono forgiati una strada tutta loro. E Conrad era lì, al centro di tutto questo: intransigente, impavido e inconfondibile. Grazie, Conrad. Grazie, Cronos. Grazie per la musica. Grazie per i ricordi. Riposa in pace, la leggenda continua a vivere". Al momento non è stata resa nota la causa della morte. Il figlio si è limitato a commentare: "Voglio ringraziare tutte le 'Legioni' per tutto il supporto che avete dato a mio padre nel corso degli anni. So che vi ha davvero apprezzati tutti. Ha messo in gioco tutta la sua anima, e la sua musica vivrà ancora".