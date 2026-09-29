La posizione del musicista è cambiata dopo che ha cercato maggiori informazioni sulla propria condizione e sulle conseguenze che avrebbe potuto avere rinunciare al trattamento. Joel ha spiegato di non voler rischiare di perdere le proprie capacità cognitive, anche perché per lui non era semplice distinguere ciò che dipendeva dall'età dagli effetti della malattia. A quel punto ha deciso di procedere con l'operazione. I medici gli hanno quindi impiantato uno shunt nel cervello e, secondo quanto riferito dallo stesso artista, il trattamento ha prodotto un miglioramento delle sue condizioni.