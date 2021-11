Billy Joel dimagrito di oltre 20 chili, guarda com'era e com'è

Durante l'intervista radiofonica la star ha detto che la perdita di peso non è stata intenzionale, ma che è stato contento di questo effetto collaterale: "Ero diventato un po' grosso", ha spiegato. "Sono stato felice di perdere peso". Aver abbandonato i chili di troppo è sembrato avere un impatto positivo anche sulla sua presenza scenica. Come ha riferito il Post durante il suo spettacolo dal vivo, Joel "ha mostrato più energia e resistenza, a suo agio sul palco durante brani come 'We Didn't Start the Fire', 'Uptown Girl' e 'It's Still Rock and Roll to Me'".

Intanto per festeggiare i suoi 50 anni di carriera è stato pubblicato "Billy Joel - The Vinyl Collection, VOL.1", una raccolta di 9 LP che racconta l'evoluzione di Billy come cantautore, performer e artista durante la sua ascesa da superstar internazionale negli anni 70. Nel cofanetto sono contenuti i primi sei album in studio da solista ("Cold Spring Harbor", "Piano Man", "Streetlife Serenade", "Turnstiles", "The Stranger", "52nd Street"), il suo primo album dal vivo ("Songs in the Attic") e una stampa esclusiva di" Live at The Great American Music Hall - 1975", un concerto inedito disponibile per la prima volta come doppio album in vinile 12". E' compreso un libretto di oltre 50 pagine che racconta l'inizio della carriera di Joel attraverso foto d'archivio, un saggio di Anthony DeCurtis, le note personali dell'artista e curiosità sulle sue canzoni, oltre che gli omaggi ai suoi colleghi musicisti.

