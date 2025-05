Torna Piano City Milano, da Chilly Gonzales a Uri Caine per la quindicesima edizione

"Stiamo lavorando per diffondere nelle 24 ore gli eventi, con concerti dalla mattina alla sera, all'alba e in notturna - ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala -. È un evento che ci aiuta con la musica a rigenerare anche gli spazi urbani, la cosa più difficile che c'è da fare in una città moderna. Sono tanti i luoghi della città coinvolti, come la Rotonda della Besana che ritorna, il Museo del Duomo, il Tempio di San Sebastiano, il cortile di Palazzo Marino, la Scala, la Triennale. La musica arriverà anche nei luoghi meno scontati, come alla Casa dell'Accoglienza Enzo Jannacci, all'Hospice Cascina Brandezzata, antico cascinale ristrutturato in modo da accogliere pazienti in fase avanzata di malattia.