Piano Man

Billy Joel sottoposto a un intervento chirurgico al cervello

L'artista aveva dovuto cancellare tutti i suoi concerti quando, nel 2025, gli era stato diagnosticato l'idrocefalo normoteso

10 Set 2026 - 17:30
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Billy Joel è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cervello per curare l'idrocefalo normoteso, diagnosticatogli nel 2025. Lo ha confermato lui stesso in un'intervista radiofonica a SiriusXM. Con l'intervento i medici gli hanno impiantato uno shunt (un piccolo tubicino di drenaggio) nel cranio per rimuovere il liquido in eccesso e ora la sua memoria e il suo equilibrio sono migliorati.

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In ripresa

  "Sto bene - ha detto -. Voglio che la gente sappia che non deve preoccuparsi per me. Sono ancora qui". Piano Man, come è soprannominato il cantautore, ha raccontato che ogni volta che si esibiva, a detta dei medici, lo sforzo era paragonabile a una serie di commozioni cerebrali che danneggiavano i nervi. Joel, 77 anni, rivelò la sua diagnosi nel maggio del 2025 e fu anche costretto a cancellare tutti i suoi concerti in quanto l'idrocefalo normoteso è un disturbo neurologico che provoca problemi di equilibrio, deambulazione e memoria. 

Billy Joel, centesima esibizione sul palco del 'Madison Square Garden' e ospite a sorpresa: Bruce Springsteen

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