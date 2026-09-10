Billy Joel sottoposto a un intervento chirurgico al cervello

"Sto bene - ha detto -. Voglio che la gente sappia che non deve preoccuparsi per me. Sono ancora qui". Piano Man, come è soprannominato il cantautore, ha raccontato che ogni volta che si esibiva, a detta dei medici, lo sforzo era paragonabile a una serie di commozioni cerebrali che danneggiavano i nervi. Joel, 77 anni, rivelò la sua diagnosi nel maggio del 2025 e fu anche costretto a cancellare tutti i suoi concerti in quanto l'idrocefalo normoteso è un disturbo neurologico che provoca problemi di equilibrio, deambulazione e memoria.