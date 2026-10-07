© IPA
© IPA
Diretto nel 1996 da Danny Boyle e tratto dall’omonimo romanzo di Irvine Welsh, il film "Trainspotting" torna al cinema il 19, 20 e 21 ottobre 2026 in 4K
© IPA
© IPA
"E perché dovrei fare una cosa del genere? Io ho scelto di non scegliere la vita: ho scelto qualcos'altro. E le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina?". Non è una frase buttata lì, ma è monologo interiore del protagonista Mark Renton - interpretato da un giovane 24enne Ewan McGregor - in cui elenca con feroce sarcasmo i traguardi della tipica esistenza borghese occidentale, per poi contrapporvi la sua scelta radicale. E se vi siete persi per qualunque ragione quest'apertura al cinema, potete porre rimedio il 19, 20 e 21 ottobre 2026, quando "Trainspotting" verrà trasmesso sul grande schermo restaurato in 4K per il suo trentesimo anniversario. Sarà quindi l'occasione perfetta per rivedere la Scozia degli anni Novanta attraverso i volti di Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Kevin McKidd. Un cast che ha trasformato lo slogan "Choose Life" in un manifesto sociale e cult transgenerazionale immortale.
Ambientato nella Scozia degli anni Novanta, il lungometraggio racconta un paese invaso dalle dipendenze, in un contesto storico caratterizzato da una forte crisi economica, politica e culturale. Il giovane protagonista della storia è Mark Renton, interpretato da Ewan McGregor, che vive ai margini della società insieme a un gruppo di amici - tra cui Begbie (Robert Carlyle), Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) e Tommy (Kevin McKidd) - con i quali conduce una vita segnata dalle dipendenze, dagli eccessi e dalla precarietà. I numerosi tentativi di disintossicazione si alternano a ricadute e situazioni sempre più estreme.
Il titolo, Trainspotting, si riferisce al termine inglese che indica il passatempo, diffuso soprattutto nel Regno Unito, di osservare e catalogare i treni. Nella pellicola, assume un significato metaforico diventando il simbolo di una ricerca priva di una meta. A caratterizzare l'intero film è il celebre slogan "Choose Life" - scegli la vita - al centro del monologo introduttivo del protagonista Mark. Un elemento di forza del film è la colonna sonora, tra le più riconoscibili della storia del cinema, in scia del britpop, techno e rock underground degli anni Ottanta e Novanta con la canzone simbolo "Born Slippy. Nuxx" degli Underworld, brano simbolo della club culture britannica.
Ewan McGregor - protagonista e voce narrante che interpreta nel film Mark "Rent Boy" Renton, un tossicodipendente lucido che cerca continuamente (e fallisce) di ripulirsi e fuggire dal sistema - è diventato una star assoluta di Hollywood. Subito dopo Trainspotting ha ottenuto la fama mondiale interpretando il giovane Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Star Wars (ruolo poi ripreso nella serie TV Obi-Wan Kenobi del 2022). Ha vinto un Golden Globe per la serie Fargo e un Emmy per Halston. Nel 2026 è il protagonista, al fianco di Anne Hathaway, dello sci-fi d'alto budget The End of Oak Street, diretto da David Robert Mitchell. McGregor Ha vinto anche un Golden Globe per la serie Fargo e un Emmy per Halston.
Robert Carlyle - Francis "Franco" Begbie nella pellicola. Oltreché la bomba a orologeria del gruppo, è l'unico nel gruppo a non fare uso di eroina ma è un alcolizzato psicopatico ed estremamente violento, temuto dai suoi stessi amici - ha collezionato diversi successi, a partire dal film cult Full Monty (1997) fino al ruolo di Tremotino nella celebre serie fantasy Once Upon a Time. Ha anche continuato a lavorare intensamente nel Regno Unito, ricevendo nel ottobre 2026 una candidatura ai BAFTA Scotland Awards per la sua performance televisiva in The Hack. È tornato anche alla regia televisiva firmando il thriller Three ed è stato annunciato come guest star di punta per la settima attesissima stagione del poliziesco cult della Bbc Line of Duty.
Ewen Bremner, nei panni di Daniel "Spud" Murphy, interpreta il membro più ingenuo, fragile e di buon cuore del gruppo. È il classico disadattato che si fa voler bene da tutti, profondamente segnato dalla dipendenza da eroina e anfetamine. Oltre a Trainspotting ha preso parte al cast di Pearl Harbor, Black Hawk Down (sempre al fianco di McGregor), Snowpiercer e nel ruolo del soldato Charlie in Wonder Woman (2017). Di recente ha recitato nella miniserie thriller della ITV Coldwater ed è nel cast del dramma fantascientifico The Dog Stars, diretto da Ridley Scott.
Jonny Lee Miller - nel film Simon "Sick Boy" Williamson, l'amico elegante, cinico e ossessionato da James Bond e Sean Connery, e anche lui eroinomane - ha costruito una solida carriera a cavallo tra cinema, teatro e televisione. È famosissimo per aver interpretato un moderno Sherlock Holmes nella serie TV di enorme successo Elementary (durata 7 stagioni) e per aver prestato il volto al Primo Ministro John Major nella quinta stagione di The Crown. Nel 2026 fa parte del cast corale del film epico e storico The Uprising, diretto dal regista Paul Greengrass e incentrato sulla rivolta dei contadini inglesi del 1381.
Poi c'è Kevin McKidd, che all'inizio del film interpreta Tommy MacKenzie (Kevin McKidd), il ragazzo "pulito", atletico e onesto del gruppo, ma che fa probabilmente la fine più triste: a causa di una forte depressione post-rottura amorosa finirà nel tunnel dell'eroina andando incontro a una morte tragica e prematura. Dopo il 1996, McKidd ha interpretato il soldato Lucius Vorenus nella serie cult della Hbo Roma (2005-2007). Ma è nel 2008 che arriva la svolta, quando interpreta il dottor Owen Hunt nel cast di Grey's Anatom, ruolo che ha lasciato a maggio 2026, ben 18 anni dopo alla fine della ventiduesima stagione. Attualmente è impegnato nelle riprese di una nuova serie thriller britannica per Itv intitolata The Only Suspect, in cui interpreta il protagonista Alex.