"E perché dovrei fare una cosa del genere? Io ho scelto di non scegliere la vita: ho scelto qualcos'altro. E le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina?". Non è una frase buttata lì, ma è monologo interiore del protagonista Mark Renton - interpretato da un giovane 24enne Ewan McGregor - in cui elenca con feroce sarcasmo i traguardi della tipica esistenza borghese occidentale, per poi contrapporvi la sua scelta radicale. E se vi siete persi per qualunque ragione quest'apertura al cinema, potete porre rimedio il 19, 20 e 21 ottobre 2026, quando "Trainspotting" verrà trasmesso sul grande schermo restaurato in 4K per il suo trentesimo anniversario. Sarà quindi l'occasione perfetta per rivedere la Scozia degli anni Novanta attraverso i volti di Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Kevin McKidd. Un cast che ha trasformato lo slogan "Choose Life" in un manifesto sociale e cult transgenerazionale immortale.