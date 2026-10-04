Gorizia, scivola al cinema su un copribicchiere e si rompe una gamba: risarcita con 145mila euro

E' entrata in sala a inizio film, a luci spente e seguendo il led che illuminava i gradini per raggiungere il suo posto. Ma è scivolata su un copribicchiere in plastica, rompendosi la tibia e il perone della gamba sinistra. Era la sera del 17 gennaio 2019, in un cinema multisala in provincia di Gorizia. Sette anni dopo, alla donna, una quarantenne, è stato riconosciuto un risarcimento di 145mila euro. A sentenziarlo, in primo grado, il Tribunale di Milano, come riferisce Il Giorno.

