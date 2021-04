Treviso, scivola dalle scale in smart working: riconosciuto infortunio sul lavoro, risarcimento di 20mila euro

IPA

Stava svolgendo il turno in smart working e durante una telefonata con un collega di lavoro (utilizzando lo smartphone di servizio) è caduta dalle scale di casa provocandosi un paio di fratture. E' quanto accaduto a una 50enne di Treviso che, dopo un lungo braccio di ferro con l'Inail e grazie all'assistenza della Cgil di Treviso, è riuscita a far riconoscere l'incidente come infortunio sul lavoro. La donna, impiegata amministrativa di un'azienda metalmeccanica, oltre ai giorni di malattia, avrà un risarcimento di 20mila euro per il danno biologico nonché visite e terapie gratis senza obbligo di ticket per i prossimi dieci anni. "È la prima volta che viene riconosciuto un infortunio sul posto di lavoro in modalità smart working, spiega la Cgil trevigiana. Lo riporta Il Gazzettino.