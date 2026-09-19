Rimini, inciampa e sbatte contro la porta del bar ma i giudici non le credono: "Troppo bassa"

E allora ecco la Corte d'Appello, che però ha confermato quanto deliberato dai giudici di primo grado ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell'incidente. "Se il piede destro della donna era rimasto imprigionato dal rialzo del tappeto e vi finiva sotto, cadendo in avanti, il viso della donna poteva al massimo arrivare alla profondità corrispondente alla sua altezza di 1 metro e 58 centimetri e non avrebbe mai raggiunto la soglia del bar per colpire il vetro dell'ingresso a 2 metri e mezzo di distanza", si legge nel testo della sentenza. Insomma, se come riferito dalla 70enne, il suo piede fosse rimasto davvero incastrato all'altezza della caviglia sotto la piega del tessuto, in alcun modo avrebbe potuto raggiungere (e colpire) la porta del bar, molto distante dal punto incriminato.