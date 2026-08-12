Gorizia, multata perché al telefono mentre guida ma lei non ci sta: "Era una zucchina"

A raccontare il caso è Il Piccolo. Stando alla ricostruzione del quotidiano, i fatti si erano verificati nel 2020, quando la donna viene fermata a un normale posto di blocco dei carabinieri, che le contestano l'uso del cellulare e le comminano una sanzione da 320 euro. L'automobilista prova a smontare l'accusa, facendo notare non solo che la macchina era dotata di vivavoce con comandi al volante, ma anche che dal registro delle chiamate non risultava alcuna telefonata in corso. E poi che non era nemmeno il telefono quello che teneva in mano, bensì uno spicchio di zucchina fritta che stava portando alla bocca come spuntino.