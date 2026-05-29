Dopo la contravvenzione, Kathleen ha deciso di non pagare e di contestare tutto in tribunale, dichiarandosi non colpevole e chiedendo l'acquisizione dei video della bodycam. Nel frattempo il filmato è esploso online, raccogliendo milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram e mettendo in forte imbarazzo l’ufficio dello sceriffo di Palm Beach. Di fronte all'evidenza del caso e alla pressione mediatica, lo stesso agente che aveva compilato il verbale ha infine chiesto il ritiro della multa. L'archiviazione ufficiale è arrivata con la formula "mancanza di prove". Una motivazione che Kathleen ha commentato con ironia sui social: "Davvero non potevano trovare una spiegazione migliore? Lo sapevamo già dall'inizio".