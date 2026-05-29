Le contestano di guidare parlando al telefono "tenuto con la mano destra": le manca tutto il braccio
La donna fermata e multata dalla polizia nonostante l'evidente errore: il video della bodycam dell'agente diventa virale
Un controllo stradale negli Stati Uniti che ha del surreale. Doveva essere un normale posto di blocco contro l'uso del cellulare alla guida, ma è diventato un caso che ha fatto il giro del web. A Palm Beach, in Florida, Kathleen Thomas, influencer e atleta americana di 36 anni, è stata fermata dalla polizia con l'accusa di stare guidando mentre utilizzava il telefono con la mano destra. Peccato che quella mano Kathleen non l'abbia mai avuta. La donna, nata con una disabilità congenita, ha infatti il braccio destro amputato sopra il gomito. Eppure l'agente che l'ha fermata ha sostenuto di averla vista armeggiare con uno smartphone proprio con quell'arto inesistente.
Il dialogo incredibile ripreso dalla bodycam
L'intera scena è stata registrata dalla telecamera di servizio del vice sceriffo della contea di Palm Beach. Nel filmato, poi pubblicato sui social dalla stessa Thomas, si sente l'agente spiegare il motivo dello stop: "L'ho vista usare il telefono con la mano destra mentre guidava". A quel punto la donna, incredula, mostra il moncone del braccio e prova persino a scherzare sull'evidente equivoco. Ma il poliziotto non arretra e insiste. Prima corregge la versione dicendo di averla vista con la mano, poi arriva perfino a chiederle di giurare davanti a Dio di non aver usato il cellulare. "Alzi l'altra mano e lo giuri" dice l'agente in uno scambio che sui social è diventato virale ed è stato definito da molti utenti una "commedia dell'assurdo". Nonostante tutto, alla fine la multa da 116 dollari viene comunque emessa.
Come guida Kathleen grazie alla tecnologia adattiva
La vicenda ha acceso anche la curiosità di molti utenti online, che si sono chiesti come sia possibile guidare in sicurezza con un solo arto superiore. Kathleen Thomas, molto seguita sui social con il profilo @slightlyoff.balance, mostra spesso la propria quotidianità e la sua completa autonomia alla guida. La sua auto è equipaggiata con sistemi di guida adattiva regolarmente omologati: cambio automatico, pomello al volante per controllare lo sterzo con una sola mano e dispositivi wireless o vocali per gestire frecce, tergicristalli e altri comandi. Una soluzione diffusa tra le persone con disabilità motorie e perfettamente legale, che l'agente avrebbe invece scambiato per l'utilizzo di uno smartphone.
Il ricorso e il clamoroso dietrofront
Dopo la contravvenzione, Kathleen ha deciso di non pagare e di contestare tutto in tribunale, dichiarandosi non colpevole e chiedendo l'acquisizione dei video della bodycam. Nel frattempo il filmato è esploso online, raccogliendo milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram e mettendo in forte imbarazzo l’ufficio dello sceriffo di Palm Beach. Di fronte all'evidenza del caso e alla pressione mediatica, lo stesso agente che aveva compilato il verbale ha infine chiesto il ritiro della multa. L'archiviazione ufficiale è arrivata con la formula "mancanza di prove". Una motivazione che Kathleen ha commentato con ironia sui social: "Davvero non potevano trovare una spiegazione migliore? Lo sapevamo già dall'inizio".