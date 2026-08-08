"Servono medicinali e sigarette", ma è una truffa: finti preti colpiscono bar e farmacie

C’è chi ha ceduto per rispetto verso l'abito talare, chi invece per spirito di solidarietà cristiana. Ma dietro quelle telefonate e quei modi affabili non c'erano dei sacerdoti, bensì dei truffatori. Che, in coppia, stanno seminando il panico in tabaccherie, panifici e farmacie del Friuli Venezia Giulia riuscendo a farsi consegnare sigarette, pizzette e medicinali senza però sborsare un solo euro.