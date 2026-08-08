"Servono medicinali e sigarette", ma è una truffa: finti preti colpiscono bar e farmacie

C’è chi ha ceduto per rispetto verso l'abito talare, chi invece per spirito di solidarietà cristiana. Ma dietro quelle telefonate e quei modi affabili non c'erano dei sacerdoti, bensì dei truffatori. Che, in coppia, stanno seminando il panico in tabaccherie, panifici e farmacie del Friuli Venezia Giulia riuscendo a farsi consegnare sigarette, pizzette e medicinali senza però sborsare un solo euro.
Copione collaudato
A darne notizia è Il Piccolo, che segnala recenti episodi accaduti tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. Le dinamiche dei raggiri, finite al centro delle segnalazioni alle forze dell'ordine e rimbalzate rapidamente sulle cronache, seguono un copione identico e ben collaudato, tanto semplice quanto efficace. I sedicenti sacerdoti approcciano le attività commerciali al telefono chiedendo di poter mandare qualcuno a ritirare i prodotti con la promessa di passare successivamente a pagare di persona. E così, sfruttando la normale reverenza nei confronti del colletto bianco, i malviventi riescono ad andare a segno.
Tra colletti e... sigarette
Stecche di sigarette, pizzette e medicinali vengono presi in consegna da alcuni complici nel giro di qualche secondo, con buona pace dei i commercianti che vengono presi un po' in contropiede. Ma, inutile dirlo, nessuno passerà mai per saldare il debito. La chiamata in canonica (quella vera) per chiedere spiegazioni arriva però troppo tardi: i truffatori sono già passati al prossimo negozio.
Amaro in bocca
Danni economicamente limitati, certo, ma per gli esercenti colpiti resta l'amarezza del raggiro. Tanto più quando viene messo in atto sfruttando non solo il buon nome della parrocchia e dei suoi sacerdoti, ma anche approfittando dello spirito di solidarietà di una comunità radicata nella propria fede.