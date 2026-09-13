Rimini, la denuncia di una turista tedesca di 17 anni: "Violentata dopo una serata in discoteca" | Perquisita la camera di un turista 27enne

Secondo le testimonianze raccolte, la 17enne si sarebbe allontanata con un 27enne incontrato nel locale, dopodiché gli amici l'avrebbero persa di vista. La Squadra mobile è risalita all'identità del giovane, un turista che alloggia nello stesso albergo del gruppo di turisti tedeschi. Sono subito scattate le perquisizioni nella camera del ragazzo: la polizia ha sequestrato al 27enne alcuni oggetti personali e il cellulare. Il giovane, incensurato, è stato interrogato e si sarebbe dimostrato collaborativo, negando in maniera categorica di aver usato violenza o fatto del male alla giovane. Nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti.