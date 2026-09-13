Rimini, la denuncia di una turista tedesca di 17 anni: "Violentata dopo una serata in discoteca" | Perquisita la camera di un turista 27enne
La giovane, trovata in albergo in stato confusionale, ha chiesto di essere portata in ospedale. Secondo le testimonianze, si era allontanata dal locale insieme a un ragazzo. Ascoltato, ha negato qualsiasi violenza
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Dopo una serata in discoteca a Rimini insieme agli amici, una 17enne tedesca ha denunciato di aver subìto una violenza sessuale e ha chiesto di essere portata in ospedale. È accaduto nella notte di venerdì 11 settembre nella città romagnola, dove il gruppo di turisti tedeschi, tra cui la giovane, è in vacanza da una settimana. La ragazza, trovata in un albergo in stato confusionale, ha spiegato di non ricordare quanto è avvenuto.
Cosa è successo
Il dato di fatto, al momento, è che la 17enne, venerdì sera, in compagnia degli amici e connazionali, è stata in discoteca a ballare e s'è allontanata dal locale insieme a un giovane. Quando nella mattinata di sabato 12 settembre la minorenne è tornata in camera, non ricordava nulla della serata precedente. "Forse sono stata violentata", ha detto in stato confusionale, chiedendo aiuto agli amici affinché la portassero in ospedale.
In Pronto soccorso la ragazza non è riuscita a raccontare nulla dell'accaduto: ha detto di aver bevuto, ed è stata in seguito sottoposta a visita medica e protocollo anti-violenza. È così partita la segnalazione alla polizia di Stato, che ha avviato le indagini. La Squadra mobile di Rimini è al lavoro per cercare di approfondire la vicenda. Dalla visita in Pronto soccorso potrebbe arrivare qualche elemento utile per fare chiarezza: l'ipotesi degli inquirenti è che, vista la totale amnesia della 17enne, le possa essere stata somministrata una sostanza stupefacente.
Ascoltato un giovane turista
Secondo le testimonianze raccolte, la 17enne si sarebbe allontanata con un 27enne incontrato nel locale, dopodiché gli amici l'avrebbero persa di vista. La Squadra mobile è risalita all'identità del giovane, un turista che alloggia nello stesso albergo del gruppo di turisti tedeschi. Sono subito scattate le perquisizioni nella camera del ragazzo: la polizia ha sequestrato al 27enne alcuni oggetti personali e il cellulare. Il giovane, incensurato, è stato interrogato e si sarebbe dimostrato collaborativo, negando in maniera categorica di aver usato violenza o fatto del male alla giovane. Nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti.