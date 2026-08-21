Carrara, morì schiacciato da un blocco di marmo: famiglia risarcita con oltre 2 milioni di euro

In conclusione, secondo il giudice non sussiste negli atti la prova di una corresponsabilità della vittima: "I termini del problema sono i seguenti: posto che nel momento della movimentazione nell’area" della società "non avrebbe dovuto essere presente alcun soggetto, delle due l’una: o la movimentazione iniziò nonostante la presenza di Savio, ed allora è evidente che la responsabilità è tutta e solo dell’operatore. Oppure fu Savio che, a movimentazione iniziata in sua assenza, si avvicinò, ciò che sarebbero stati però i convenuti e la chiamata a dover dimostrare".