DUE CASI IN POCHE ORE

Incidenti sul lavoro, un morto folgorato mentre monta luminarie nel Reggino, un caso anche nel Fiorentino

 Un elettricista 40enne è morto nel Reggino, mentre un operaio di 61 anni è stato schiacciato da un muletto nel Fiorentino

08 Ago 2026 - 10:50
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Due incidenti sul lavoro a distanza di poche ore in due diverse regioni italiane. Un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre era impegnato a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un'impresa privata a Calanna, comune del reggino. Ancora da definire le cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe stato raggiunto da una scarica elettrica. L'uomo era originario di Rosalì, frazione a nord di Reggio Calabri.

Leggi anche

Lecce, operaio di 33 anni muore folgorato mentre installa la fibra

Operaio cade dal tetto di un capannone: muore 24 ore dopo l'incidente sul lavoro

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i medici del servizio 118 che hanno tentato di rianimare invano il quarantenne. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e hanno avvertito il sostituto procuratore di turno che ha aperto un'indagine per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Leggi anche

Incidente in un parco eolico del Cosentino, muore operaio 23enne

Operaio di 58 anni cade da un capannone industriale e muore

L'altro incidente mortale in un'azienda che produce imballaggi a Capalle, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze), dove un 61enne è morto, mentre movimentava del materiale con un muletto. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte di venerdì 7 agosto. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana in quattro giorni: mercoledì, a Carrara, in una ditta del settore marmifero, è deceduto un 44enne. La vittima è un originario dello Sri Lanka. Da quanto ricostruito al momento il 61enne era su sul muletto quando sarebbe sceso per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet adiacente al muletto, contenente sacchi di materiale da lavorare.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
incidenti sul lavoro
folgorato
muletto

Sullo stesso tema