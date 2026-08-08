L'altro incidente mortale in un'azienda che produce imballaggi a Capalle, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze), dove un 61enne è morto, mentre movimentava del materiale con un muletto. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte di venerdì 7 agosto. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana in quattro giorni: mercoledì, a Carrara, in una ditta del settore marmifero, è deceduto un 44enne. La vittima è un originario dello Sri Lanka. Da quanto ricostruito al momento il 61enne era su sul muletto quando sarebbe sceso per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet adiacente al muletto, contenente sacchi di materiale da lavorare.