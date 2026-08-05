DA CHIARIRE LA DINAMICA

Incidente sul lavoro a Carrara: operaio muore schiacciato da alcune lastre di marmo

Per il lavoratore, 44 anni, non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso

05 Ago 2026 - 11:11
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Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di mercoledì 5 agosto schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Inutili i soccorsi. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.

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L'allarme e l'arrivo dei soccorsi

 L'allarme è scattato alle 8.18 per un infortunio in ditta. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

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Sul posto sono intervenuti un'automedica di Carrara, un mezzo infermieristico e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara, oltre alle forze dell'ordine. Presenti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Nord Ovest che hanno già avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

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