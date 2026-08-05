Incidente sul lavoro a Carrara: operaio muore schiacciato da alcune lastre di marmo

Sul posto sono intervenuti un'automedica di Carrara, un mezzo infermieristico e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara, oltre alle forze dell'ordine. Presenti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Nord Ovest che hanno già avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza.