Bari, collega lo travolge con un muletto: morto operaio 72enne

Un uomo di 72 anni è morto travolto da un muletto mentre era al lavoro nella sua ditta di Ruvo di Puglia, nel Barese. Secondo una prima ricostruzione alla guida del mezzo ci sarebbe stato un operaio dell'azienda, ora indagato per omicidio colposo. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che, nel corso di una manovra, l'operaio avrebbe investito accidentalmente il 72enne provocandogli un trauma da schiacciamento. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Indagano i carabinieri che hanno sequestrato il mezzo coinvolto nell'incidente.