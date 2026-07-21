Incidente in un parco eolico del Cosentino, muore operaio 23enne

Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita nelle ultime ore in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili i complessi tentativi di soccorso, resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, per chiarire la dinamica di quanto accaduto.