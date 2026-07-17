Ferrara, operaio cade dal tetto di un capannone: muore 24 ore dopo l'incidente sul lavoro

L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato in elisoccorso l'uomo all'ospedale Maggiore di Bologna. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore di agonia. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, insieme al personale del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.