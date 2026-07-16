Lecce, operaio di 33 anni muore folgorato mentre installa la fibra

Un operaio di 33 anni, di nazionalità marocchina, è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino, in provincia di Lecce. L'uomo era impegnato in un intervento per l'installazione della fibra ottica. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne, dipendente di una ditta di Napoli specializzata nei lavori per la fibra, si trovava su una scala mentre operava su un palo della pubblica illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.