AVEVA 48 ANNI

Sesto Fiorentino, colpito da un macchinario mentre sta lavorando: morto operaio

Le dinamiche dell'incidente mortale sono al vaglio di chi indaga 

09 Lug 2026 - 10:43
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Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è spirato durante il trasferimento in ospedale. Sul luogo dell'incidente mortale sono intervenuti la polizia scientifica, la squadra mobile e gli operatori del Pissl (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) del Dipartimento della prevenzione dell'Asl. 

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