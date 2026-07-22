Operaio di 58 anni cade da un capannone industriale e muore

Tragedia sul lavoro a Galatone, nel Leccese. Un operaio di 58 anni è morto, Antonio Giustizieri, è precipitato da un'altezza di circa sette metri mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale: l'impatto violento che ne è scaturito non ha lasciato scampo all'uomo. L'operaio lavorava nell'impianto di Sud Segnal, azienda nel settore della sicurezza stradale. I soccorsi, arrivati sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione locale, per effettuare i rilievi del caso e la ricostruzione dell'accaduto, e il personale Spesal per ulteriori approfondimenti.

