Travolto da un treno mentre lavora sui binari, morto un operaio in Friuli
L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. L'uomo sarebbe inciampato mentre scendeva da un mezzo, finendo sotto un altro convoglio. Pesanti ripercussioni alla circolazione
© Ansa
Un operaio di 43 anni, residente a Latisana (Udine), è morto nel primo pomeriggio di venerdì 17 luglio in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione - apprende l'Ansa dalla questura di Udine - l'uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo, salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio, in transito e senza passeggeri, che proveniva dalla opposta direzione. L'impatto è stato fatale. Indagini di Polfer e Scientifica.
La ricostruzione
L'allarme è scattato verso le 13. Dalla ricostruzione degli investigatori, pochi istanti dopo essere sceso dal mezzo, l'operaio 43enne avrebbe perso l'equilibrio proprio nell'istante in cui nel binario a fianco transitava un treno passeggeri, vuoto. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l'équipe medica specializzata, ma il decesso è intervenuto all'istante. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco.
La vittima era dipendente di una società specializzata nelle manovre ferroviarie nei cantieri del Friuli-Venezia Giulia. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento dai tecnici dell'Azienda sanitaria specializzati nella verifica delle misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro.
Ritardi alla circolazione dei treni
Ripercussioni si stanno registrando sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Venezia-Trieste dopo l'incidente sul lavoro. La circolazione è stata sospesa dalle 13.05 per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e risulta ancora interrotta. Trenitalia informa che i treni Intercity e Regionali stanno registrando ritardi, mentre diversi convogli regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.
L'Intercity 594 Trieste-Roma è stato instradato su un percorso alternativo via Udine e Venezia Mestre, senza effettuare le fermate di Trieste Airport, Cervignano, Latisana, Portogruaro e San Donà di Piave. Per i passeggeri diretti verso queste stazioni è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fino a Venezia Mestre, dove è possibile proseguire con i primi treni utili.