Travolto da un treno mentre lavora sui binari, morto un operaio in Friuli

Un operaio di 43 anni, residente a Latisana (Udine), è morto nel primo pomeriggio di venerdì 17 luglio in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione - apprende l'Ansa dalla questura di Udine - l'uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo, salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio, in transito e senza passeggeri, che proveniva dalla opposta direzione. L'impatto è stato fatale. Indagini di Polfer e Scientifica.