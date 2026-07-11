Tragedia alla stazione di Ferrara nella notte di giovedì 9 luglio, quando un uomo, la cui identità resta al momento sconosciuta, ha perso la vita dopo essere finito sui binari ed essere stato successivamente investito da un treno merci in transito. In un primo momento si era ipotizzato un gesto volontario, ma gli accertamenti svolti dagli investigatori e l'analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza hanno indirizzato le verifiche verso una diversa ricostruzione.
Perde l'equilibrio, urta un treno in partenza e poi finisce sui binari
La ricostruzione dell'accaduto si basa in larga parte sulle registrazioni delle telecamere presenti nella stazione. Le sequenze mostrerebbero l'uomo mentre si muove lungo la banchina con un'andatura incerta e instabile. Poco dopo avrebbe colpito un treno in partenza. L'impatto lo avrebbe fatto cadere sui binari, dove avrebbe tentato con difficoltà di rialzarsi. In quei momenti non ci sarebbero state persone nelle immediate vicinanze in grado di accorgersi della situazione o di prestare soccorso. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, l'uomo avrebbe anche cercato di chiedere aiuto. La posizione in cui si trovava, distante dalle aree normalmente utilizzate dai passeggeri per la salita e la discesa dai treni, avrebbe contribuito a rendere invisibile la sua presenza. Poco tempo dopo, lungo lo stesso binario, è transitato un treno merci il cui macchinista non avrebbe avuto la possibilità di notare la persona a terra. L'investimento si è rivelato fatale. Gli operatori intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso. Le operazioni successive hanno richiesto l'intervento della Polfer e la sospensione temporanea della circolazione per consentire tutti gli accertamenti necessari.
Indagini in corso per capire la causa
Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e dare un nome alla vittima. Gli investigatori stanno continuando ad ascoltare eventuali testimoni e a esaminare tutti gli elementi raccolti nelle ore successive alla tragedia. Dalle immagini visionate finora sarebbe già emerso un quadro piuttosto definito: non risultano altre persone coinvolte e non vi sarebbero segnali che facciano pensare a una spinta o a un'aggressione. Per questo motivo sarebbero state escluse sia l'ipotesi del suicidio sia quella dell'omicidio. Resta invece da comprendere con esattezza in quali condizioni si trovasse l'uomo al momento della caduta e se fosse ancora cosciente nei minuti precedenti all'investimento. Inoltre, date le condizioni gravemente compromesse del corpo, non è stato ancora riconosciuto l'uomo. Anche perché non sarebbero stati trovati documenti utili ad accertarne l'identità. Al momento nessuna denuncia di scomparsa sarebbe stata collegata al caso.