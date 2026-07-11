Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e dare un nome alla vittima. Gli investigatori stanno continuando ad ascoltare eventuali testimoni e a esaminare tutti gli elementi raccolti nelle ore successive alla tragedia. Dalle immagini visionate finora sarebbe già emerso un quadro piuttosto definito: non risultano altre persone coinvolte e non vi sarebbero segnali che facciano pensare a una spinta o a un'aggressione. Per questo motivo sarebbero state escluse sia l'ipotesi del suicidio sia quella dell'omicidio. Resta invece da comprendere con esattezza in quali condizioni si trovasse l'uomo al momento della caduta e se fosse ancora cosciente nei minuti precedenti all'investimento. Inoltre, date le condizioni gravemente compromesse del corpo, non è stato ancora riconosciuto l'uomo. Anche perché non sarebbero stati trovati documenti utili ad accertarne l'identità. Al momento nessuna denuncia di scomparsa sarebbe stata collegata al caso.