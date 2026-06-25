Treno bloccato a Milano Lambrate: centinaia di passeggeri sotto il sole senza aria condizionata per 3 ore | Poi il trasbordo su un altro convoglio

"Il personale di bordo si è immediatamente attivato per fornire assistenza ai passeggeri e verificare situazioni singole di necessità, richiedendo tempestivamente intervento dalla Sala Operativa e del personale sanitario, che è salito a bordo per assistere i viaggiatori - continua l'azienda -. Con il supporto dei vigili del fuoco e della Polfer, è stato organizzato il trasbordo dei passeggeri in sicurezza su un altro treno, giunto sui binari alimentati. Dopo il trasbordo, i viaggiatori sono stati portati alla stazione di Milano Lambrate dove era presente personale di assistenza Trenord con bottiglie d'acqua".