Treno bloccato a Milano Lambrate: centinaia di passeggeri sotto il sole senza aria condizionata per 3 ore | Poi il trasbordo su un altro convoglio
A bordo 200 persone tra cui diversi bambini. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, tre ambulanze, un'auto medica, Protezione civile e forze dell'ordine
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Momenti di disagio nel pomeriggio di giovedì 25 giugno a Milano, dove un treno regionale Trenord è rimasto bloccato poco prima della stazione di Lambrate, a est del capoluogo lombardo, con a bordo 200 passeggeri rimasti fermi sotto il sole rovente e senza aria condizionata per circa 3 ore. Secondo una prima ricostruzione, il Regionale 2600, partito da Brescia e diretto a Milano Centrale, avrebbe tranciato la linea elettrica con il pantografo, il dispositivo che striscia contro la linea aerea di contatto. La rottura avrebbe provocato l'interruzione di alimentazione energetica.
A bordo anche bambini
I viaggiatori sono rimasti fermi sul ponte ferroviario in condizioni complicate a causa delle alte temperature: tra loro anche alcuni bambini. Il personale di Trenord ha provveduto ad assistere i passeggeri fornendo bottiglie di acqua. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Protezione civile, personale dell'azienda ferroviaria e polizia locale. Accorsi anche i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'auto medica. Una donna ha avuto bisogno di assistenza medica. Al momento non risultano casi gravi.
Il trasbordo dei viaggiatori
La situazione si è risolta una volta che i tecnici hanno predisposto un secondo convoglio per consentire il trasferimento dei passeggeri. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che la circolazione ferroviaria è rallentata dalle 15.30 nei pressi di Milano Lambrate per consentire gli accertamenti tecnici sulla linea elettrica danneggiata. Trenord ha avvertito gli utenti di possibili ritardi medi di circa 40 minuti, oltre a variazioni di percorso e cancellazioni di alcuni collegamenti.
La nota di Trenord
"Alle ore 15.30 il treno 2600, partito da Brescia e diretto a Milano Centrale, si è fermato in linea tra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Centrale per un guasto alla linea elettrica le cui cause sono in corso di accertamento che ha comportato l'arresto dei sistemi di bordo del convoglio, compresa l'aria condizionata", ha spiegato in una nota Trenord.
"Il personale di bordo si è immediatamente attivato per fornire assistenza ai passeggeri e verificare situazioni singole di necessità, richiedendo tempestivamente intervento dalla Sala Operativa e del personale sanitario, che è salito a bordo per assistere i viaggiatori - continua l'azienda -. Con il supporto dei vigili del fuoco e della Polfer, è stato organizzato il trasbordo dei passeggeri in sicurezza su un altro treno, giunto sui binari alimentati. Dopo il trasbordo, i viaggiatori sono stati portati alla stazione di Milano Lambrate dove era presente personale di assistenza Trenord con bottiglie d'acqua".