Caldo, diciassette città italiane da bollino rosso | Il sindaco di Parigi: "Mortalità in aumento"

Il caldo non dà tregua. Giovedì 25 giugno, sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto, a Parigi si registra una "mortalità in aumento" a causa del caldo. Lo ha detto il sindaco della capitale francese, Emmanuel Gregoire, all'emittente televisiva "Tf1". Il primo cittadino non ha fornito dati, affermando che spetta alle "autorità sanitarie comunicare su questo". Nel frattempo, Mauro Nardella, segretario nazionale del Coordinamento nazionale di polizia penitenziaria e Sindacato di polizia penitenziaria (Cnpp-Spp), ha lanciato l'allarme per il caldo negli istituti penitenziari italiani: "Le temperature che stanno caratterizzando queste settimane stanno aggravando ulteriormente le condizioni di vita e di lavoro all'interno delle carceri italiane, gli istituti sono come forni crematori".