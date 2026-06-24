Caldo record: aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso | Oms dichiara emergenza sanitaria

Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Oms ha dichiarato che questa ondata di calore è "una emergenza sanitaria" e che "negli ultimi quattro anni di caldo sono morte 200 mila persone". In particolare, in Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.