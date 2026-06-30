Milano, capotreno aggredita su un treno fermo a Lambrate: si cerca il passeggero

Il segretario generale della Uil Lombardia Antonio Albrizio sottolinea come "la tolleranza della Uil è finita. Il fenomeno delle aggressioni ai lavoratori è in costante crescita e i numeri delle statistiche non rendono l'idea perché molte di esse non vengono denunciate. Non possiamo limitarci a dare sostegno e supporto alle vittime di aggressioni, dobbiamo fare tutto il possibile e l'impossibile perché non avvengano. Se le istituzioni, le aziende e le autorità competenti non metteranno in atto immediatamente misure serie, strutturali e concrete per prevenire queste inutili e barbare aggressioni, siamo pronti a scendere in piazza e portare la protesta nelle strade e nelle stazioni finché la sicurezza non tornerà a essere una priorità assoluta e non un optional e questo vale per tutti i settori coinvolti da questa inaccettabile piaga sociale, pensiamo alla sanità, al commercio, alle scuole per citare alcuni esempi".