Da Imperia a Fano: nuove aggressioni sui treni

Il primo episodio si è verificato il giorno dell'Epifania, martedì 6 gennaio, a bordo dell'Intercity che da Ventimiglia porta a Milano, precisamente all'altezza di Imperia. Secondo quanto ricostruito, il capotreno è intervenuto per sedare una lite tra alcuni passeggeri ed è stato ferito alla mano con dei cocci di bottiglia. L'episodio è collegato a una rapina subita da un cittadino straniero che, alla stazione di Imperia, ha riconosciuto i due aggressori, un uomo e una donna. Alla vista dell'uomo è scoppiata una nuova lite, con i due che hanno tentato di salire sul treno in sosta, ma il capotreno ne ha impedito l'accesso. Durante la colluttazione, uno dei due lo ha aggredito ferendolo. Nonostante ciò, il capotreno è riuscito a proseguire fino a Genova, dove si è poi recato al pronto soccorso per le cure del caso. Nel frattempo, i due sospettati sono stati rintracciati e fermati. Per entrambi è scattato il fermo.