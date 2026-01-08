Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Ancora pericoli sui treni

Da Imperia a Fano: nuove aggressioni sui treni

Nel mirino un controllore e un capotreno: in Liguria fermate due persone, nelle Marche è ancora caccia all'uomo

08 Gen 2026 - 11:31
© Da video

© Da video

Non c'è pace per chi lavora sui treni. A pochi giorni dall'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, accoltellato nel tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio, si sono verificate altre due aggressioni. Episodi distinti, ma ravvicinati nel tempo, e che hanno avuto come bersaglio il personale ferroviario: prima in Liguria, a bordo di un Intercity diretto a Milano, poi nelle Marche, alla stazione di Fano

Capotreno ferito in Liguria

 Il primo episodio si è verificato il giorno dell'Epifania, martedì 6 gennaio, a bordo dell'Intercity che da Ventimiglia porta a Milano, precisamente all'altezza di Imperia. Secondo quanto ricostruito, il capotreno è intervenuto per sedare una lite tra alcuni passeggeri ed è stato ferito alla mano con dei cocci di bottiglia. L'episodio è collegato a una rapina subita da un cittadino straniero che, alla stazione di Imperia, ha riconosciuto i due aggressori, un uomo e una donna. Alla vista dell'uomo è scoppiata una nuova lite, con i due che hanno tentato di salire sul treno in sosta, ma il capotreno ne ha impedito l'accesso. Durante la colluttazione, uno dei due lo ha aggredito ferendolo. Nonostante ciò, il capotreno è riuscito a proseguire fino a Genova, dove si è poi recato al pronto soccorso per le cure del caso. Nel frattempo, i due sospettati sono stati rintracciati e fermati. Per entrambi è scattato il fermo. 

Leggi anche

Capotreno ucciso a Bologna, il padre: "Era tutto il mio mondo, ma adesso sappiamo che non tornerà più"

Capotreno ucciso, pm: "Omicidio commesso per motivi abietti"

Controllore aggredito a Fano

 Dalla Liguria alle Marche. Il giorno successivo, il pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, un controllore è stato aggredito da un passeggero senza biglietto che si sarebbe rifiutato di scendere dal treno. La discussione, avvenuta vicino a una porta del convoglio, è degenerata in una colluttazione e i due sono caduti dai gradini del treno finendo sulla banchina del binario. Secondo i testimoni presenti, l'aggressore, un extracomunitario sui 20 anni probabili origini indiane, si è prima allontanato per poi tornare indietro e colpire ancora il controllore, un uomo sulla trentina, che non ha reagito ed è risalito sul treno, poi ripartito. 

Scioperi e proteste

 Dopo l'aggressione sull'Intercity a Imperia, le organizzazioni sindacali hanno annunciato uno sciopero di otto ore (dalle ore 9 alle 17) per la giornata dell'8 gennaio. Al centro della protesta, la richiesta di maggiori presidi di sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni. Un tema, quello della sicurezza, centrale pure per i passeggeri che, come successo anche a Fano, spesso possono ritrovarsi testimoni, se non vittime, di simili episodi di violenza. 

Ti potrebbe interessare

capotreno
fano
imperia

Sullo stesso tema