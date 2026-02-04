SU UN TRENO REGIONALE

Germania, capotreno ucciso da un 26enne senza biglietto

Il fatto è accaduto poco dopo la stazione di Landstuhl, nel Land della Renania-Palatinato

04 Feb 2026 - 16:07
© Ansa

Un capotreno della Deutsche Bahn è morto, in Germania, in seguito alle ferite riportate nel corso di un'aggressione avvenuta lunedì sera, a bordo di un treno regionale espresso. Secondo quanto riporta la polizia, l'uomo, 36 anni, era stato attaccato da un 26enne, che non aveva il biglietto, e che si trovava con altri giovani fra i 20 e i 30 anni di età. Il fatto è accaduto poco dopo la stazione di Landstuhl, nel Land della Renania-Palatinato.


Il 26enne è stato arrestato dagli agenti ed è stato portato davanti a un giudice, che lo ha accusato di omicidio colposo. "Questa tragica morte mi lascia senza parole e profondamente addolorata. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi. Noi di Deutsche Bahn condanniamo con la massima fermezza questo orribile atto di violenza e la morte del tutto insensata del nostro collega. Dobbiamo tutti chiederci perché tali episodi di violenza continuino a verificarsi. Noi - politici, società - dobbiamo fornire risposte. Oggi è un giorno buio per tutti i lavoratori delle ferrovie del Paese. Noi di Deutsche Bahn siamo in lutto'', ha affermato l'amministratrice delegata della compagnia ferroviaria tedesca, Evelyn Palla.

