Capotreno ucciso, resta in carcere il 36enne fermato per l'omicidio: "Jelenic può uccidere ancora"

Il gip di Bologna, Alberto Ziroldi, ha firmato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per Jelenic. L'uomo è accusato dell'omicidio aggravato del capotreno Alessandro Ambrosio. Il 34enne è stato ucciso il 5 gennaio scorso nel vialetto che dal piazzale Ovest della stazione della cittadina porta al parcheggio dei dipendenti. Il croato è stato arrestato 24 ore dopo la morte dell'uomo, a Desenzano del Garda. Inizialmente detenuto nel carcere di Brescia, è stato poi trasferito alla Casa Circondariale di Bologna.